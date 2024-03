Winnie e i "Giorni felici" di Beckett, all'Elfo Puccini di Milano un capolavoro del teatro dell'assurdo

Tra sabbia e felicità

Immersa fino alla vita in un cumulo di sabbia in pieno deserto, Winnie è felice e sempre, al suono della campanella che scandisce la sua esistenza, accoglie con gioia un altro "giorno felice". L'ottimismo e il sorriso non cedono mai alla tristezza. Winnie è intrappolata dentro il suo mucchio di sabbia ma non chiede aiuto agli uomini che passano e vanno. Felice, o costretta ad essere felice, non ha scelta se non quella di essere viva in un mondo che sta per estinguersi.