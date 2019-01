Giorgio Gaber, 80 anni fa fa nasceva il signor G: ha messo a nudo debolezze e ipocrisie della nostra società

La svolta è segnata da "Il signor G", del 1970, il primo di una lunga serie di spettacoli, scritti con Sandro Luporini, in cui le canzoni si alternano a monologhi. Non è la classica prosa teatrale, ma nemmeno un concerto: è il teatro canzone. Dove Gaber può esprimere tutta la sua poetica, la visione del mondo e in cui la libertà è il tratto fondamentale (e non a caso "La libertà" diventerà uno dei brani simbolo della sua carriera). Libertà di dire quello che pensa a costo di farsi dei nemici (e in quegli anni la sinistra lo metterà all'indice come e più della destra), libertà di andare controcorrente e mettere alla berlina il conformismo e il velleitarismo di ampi settori della società moderna, libertà di denudare il re senza sconti. Ma anche libertà di parlare di fragilità e sentimenti, contraddizioni e nevrosi del privato della vita quotidiana. "Dialogo tra un impegnato un non so", "Far finta di essere sani", "Anche per oggi non si vola", "Polli d'allevamento", "Anni affollati", "Io se fossi Gaber" tratteggiano la nostra società e l'Italia di quegli anni come nessuno ha più fatto.



Lo strumento per far ciò può essere l'ironia, come accade ne "Lo shampoo", "Il conformista", "Destra-Sinistra" o "L'uomo che perdeva i pezzi", ma l'invettiva, come in "Io se fossi Dio" o "Quando è moda è moda", brano inserito in "Polli di allevamento" (1978) in cui fa a pezzi il Movimento per il suo essersi trasformato in conservazione borghese e apparato di potere a sua volta e prende le distanze da una certa sinistra senza giri di parole ("Di quelli che diranno che sono qualunquista non me ne frega niente:/non sono più compagno né femministaiolo militante/ mi fanno schifo le vostre animazioni, le ricerche popolari e le altre cazzate/ e finalmente non sopporto le vostre donne liberate con cui voi discutete democraticamente/ sono diverso perché quando è merda è merda non ha importanza la specificazione").



Negli ultimi anni torna alla canzone nella forma più tradizionale con due album già dal titolo significativi: "La mia generazione ha perso" e "Io non mi sento italiano". Gaber se ne è andato nel gennaio del 2003, ma la sua opera ha continuato a mettere radici e a germogliare. Viene riproposta a teatro e arriva nelle scuole, grazie all'opera della Fondazione Gaber, in modo che anche le nuove generazioni possano scoprirlo. Ma se ne scorge l'eredità anche nei lavori dei tantissmi, cantautori come attori teatrali, che oggi si rifanno al modello del teatro-canzone, per il quale non si può prescindere dal citare chi lo ha portato a simili livelli. Quello che manca è Gaber stesso: il suo racconto si è dovuto fermare alla certificazione del crollo e del fallimento di una generazione e di un mondo, ma mai come oggi sarebbe stato fondamentale per cercare di capire, e con un punto di vista sicuramente fuori dal coro, un momento di rivolgimento profondo come quello che sta attraversando la nostra società.



QUAL E' LA SUA CANZONE PIU' BELLA? CLICCA E VOTA!