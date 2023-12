Gino Paoli ripete spesso che quello dello spettacolo è un mondo di m...a e lo riassume così: "Ieri avevamo Mina e la Vanoni. Oggi emergono le cantanti che mostrano il c...o". Puntualissima è arrivata la reazione di Elodie che ha appena finito il suo tour, sempre sold out, nei palazzetti più importanti d'Italia e che è stata criticata più volte per la disinvoltura con cui nelle performance mostra il suo corpo: "Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle merde, è così. Io preferisco essere una bella persona".

Le parole di Emma

Intanto nella polemica è intervenuta anche Emma: "Sono una persona libera di essere come sono e di mostrarmi come voglio. Vorrei che la stessa libertà l’avessero tutte. In America sul palco con un microbody c’è Christina Aguilera, ma anche Beyoncé. Non si vergognano dei loro corpi, sono artiste. Patty Pravo si esibiva con le camicie aperte sul seno, Renato Zero in calzamaglia come David Bowie, Loredana Bertè e Tina Turner portavano gonne cortissime".