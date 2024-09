Gino Paoli compie 90 anni, cantautore "pigro come un gatto": ha firmato canzoni immortali

Gino Paoli esordì per l'etichetta discografica di Nanni Ricordi nel 1959. Il Cantagiro, Sanremo, i gatti, il mare, i grandi amici da Tenco, Lauzi e De André, primi padri come lui della scuola musicale genovese. Oggi vive rintanato con la moglie Paola e circondato dai suoi affetti. Un po' orso, a volte ruvido, ma schietto e autentico come pochi, Paoli sorride davanti al traguardo dei 90 anni, "un giorno come tutti gli altri, che festeggerò con i miei cari e con le persone che amo. E poi - sorride - arriveranno i 91, se sarò ancora vivo...". Una meta non da tutti, considerando il dettaglio di un proiettile incapsulato accanto al suo cuore dal 1963, quando si sparò per farla finita ma la pallottola si fermò nel pericardio anche se "non rompe più le scatole facendo suonare il metal detector, deve essersi arrugginita", ironizza nel libro autobiografico "Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni". "Volevo presentarlo come 'un libro da non leggere' perché dentro ci sono proprio tutti i miei errori. Non ho mai voluto indossare maschere, ma sono quelli che mi hanno fatto crescere e rifarei tutto", racconta ancora. Elemento fondamentale della sua biografia sono state le donne, come Ornella Vanoni, Stefania Sandrelli e l'adorata moglie Paola Penzo.