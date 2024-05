Gigi D'Alessio con "Fra" mescola italiano e napoletano: "Con una frase puoi racchiudere un mondo"

Concepito come se fosse una playlist, l'album è composto da dieci tracce che spaziano tra inediti e hit, arricchite da tanti featuring. Un mix di italiano e napoletano, rivisitato con sonorità moderne. "Il napoletano arriva prima, in una frase puoi racchiudere un mondo", ha dichiarato l'artista presentando il disco.

Gigi D'Alessio: "Il napoletano si canta in tutta Italia" "Oggi il napoletano è una lingua che si canta in tutta Italia, a dispetto di quando feci il mio primo Sanremo 24 anni fa e mi dissero di togliere la strofa in napoletano", ha spiegato Gigi D'Alessio alla presentazione del disco. "Non credo che sarà una moda passeggera quella della lingua napoletana nella musica di oggi, perché funziona per il suo suono. Facendo un mix con le sonorità più moderne e attuali, il napoletano arriva prima, anche se non lo capisci. In una frase puoi racchiudere un mondo".

Gigi D'Alessio e il titolo "Fra" "Fra" è un titolo in cui è racchiuso tutto: Fra come Francesco (uno dei figli del cantautore), ma anche un riferimento a Napoli dove "Fra" significa fratello, come gli amici che hanno cantato con Gigi nell'album. E infine è Fra un disco e l'altro, dato che rappresenta il primo tempo di un progetto che avrà un seguito. Anticipato dal singolo "Nu dispetto", l'album si apre con "Non mollare mai 2024". Per la nuova versione di questo storico brano, diventato negli anni un vero e proprio inno di resilienza, Gigi ha scelto di farsi accompagnare da tre artisti che non si sono mai arresi: Guè, Clementino e Geolier.

Elodie e Nitro ospiti di Gigi D'Alessio La tracklist prosegue con "Senza Tuccà", il primo featuring inedito di D'Alessio e Geolier, accompagnato dal videoclip diretto da Marco Pavone che li vede in versione cartoon immersi nella spettacolare skyline di una Napoli futuristica. Dopo un tuffo nel passato con "Io vorrei", arricchito dalla voce di Elodie e dall'hip-hop di Ernia, arriva la title track "Fra", che suona come una carezza per una persona speciale. Nel disco anche un duetto intergenerazionale con LDA che unisce il "Primo appuntamento" di papà Gigi con quello del figlio Luca, seguito da "Chi" e dell’ultimo featuring con Alessandra Amoroso in "Un cuore malato 2024". Per concludere le due poesie "Si te sapesse dicere" e "Cu tte".

TRACKLIST:

1. Non mollare mai 2024 feat. Guè, Clementino, Geolier

2. Senza tuccà feat. Geolier

3. Io vorrei 2024 feat. Elodie e Ernia

4. Fra

5. Primo appuntamento 2024 feat. LDA

6. Nu dispietto

7. Chi

8. Un cuore malato 2024 feat. Alessandra Amoroso

9. Si te sapesse dicere

10. Cu tte