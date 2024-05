Giffoni Film Festival scalda i motori tra conflitto isaraelo-palestinese e sessualità

Il tema dell'edizione 2024 è "L'Illusione della distanza" declinata in diverse accezioni. Al centro dei titoli selezionati troviamo infatti le discriminazioni etniche, il conflitto israelo-palestinese, lo sport come riscattO e la bellezza di non riconoscersi in un'etichetta.

La 54esima edizione del Giffoni Film Festival vuole evidenziare un paradosso, scandagliando il pericolo del senso di isolamento causato dalla paura dell'altro, del diverso e del lontano. Un invito a ritrovare i sentieri, a scoprire i legami invisibili che esistono, nonostante le apparenti divisioni, per rivelare quanto siamo incredibilmente prossimi e indissolubilmente uniti.

Tanti i temi affrontati nei diversi titoli che saranno presenti al Giffoni 54. Tra questi le discriminazioni etniche, il conflitto israelo-palestinese, lo sport come riscatto e occasione di crescita, le difficoltà di essere genitori e figli oggi, la

scoperta della sessualitàe la bellezza di non riconoscersi in nessuna etichetta. I lungometraggi, cortometraggi e documentari (provenienti da tutto il mondo) saranno visti e votati da oltre cinquemila juror italiani e internazionali, con una delegazione proveniente da oltre 30 paesi. Saranno i giurati a decretare i vincitori del Gryphon Award.

Giffoni Film Festival: Elements +6 (dai 6 ai 9 anni) Amicizia e rispetto per gli animali sono al centro di "The Chaos Sisters feat. Penguin Paul" di Mike Marzuk (Germania/Belgio/Italia) e di "Hakan Brakan 2" di Ted Kjellsson (Svezia). Storia del tutto diversa quella raccontata in "Totto-Chan: The Little Girl At The Window" di Shinnosuke Yakuwa (Giappone), famoso per aver diretto alcuni film di Doraemon e più di 70 episodi della serie.

Giffoni Film Festival Elements +10 Integrazione, sport, coraggio e ricerca di sé sono i punti di partenza dei lungometraggi in concorso nella sezione Elements +10. "Winners" di Soleen Yusef (Germania) storia di Mona che,

insieme alla sua famiglia, è fuggita dalla Siria fino a Berlino. È un ritorno a Giffoni, invece, per Ineke Houtman con "The Book of Everything" (Paesi Bassi). È tratto dall'omonimo romanzo di Michael Morpurgo "Kensuke's Kingdom", opera

prima di Kirk Henry e Neil Boyle (Regno Unito/Lussemburgo/Francia). Chiude, al momento, la sezione "Lars Is Lol", opera prima di Eirik Sater Stordahl (Norvegia).



Giffoni Film Festival: Generator +13 Alla scoperta di sé tra sentimenti e attrazioni. Si muovono su questi temi le trame dei primi lungometraggi proposti ai Generator +13. Si racconta l'estate del 1974 con "When We Lost To The Germans" di Guido Van Driel (Paesi Bassi/Belgio). È, invece, un racconto fantastico intriso di musica, messaggi segreti e atmosfere invernali, l'opera prima "The Major Tones" di Ingrid Pokropek (Argentina/Spagna). La scoperta del primo amore fa da filo conduttore in "Young Hearts", opera prima del regista Anthony Schatteman scritta insieme al candidato al Premio Oscar Lukas Dhont (Belgio/Paesi Bassi). Ambientato a Chicago nel 1992 "We Grown Now" di Minhal Baig (Usa). Mentre Michael Jordan si consolida campione, inizia la storia di due giovani leggende.





Giffoni Film Festival: Generator +16 Quanto è difficile essere genitori e quanto è complicato essere figli? Sono le domande alla base delle opere in gara nella sezione Generator +16. Si parte da "Not A Word" di Hanna Antonina

e Wojcik Slak (Germania/Slovenia/Francia). Si è invece, alla ricerca dei propri genitori in"The Dog Thief" di Vinko Tomicic (Cile/Messico/Bolivia/Francia/Italia). Si parte con Fanny per uno scambio linguistico in Germania con "Langue

Etrangere" di Claire Burger (Francia/Germania/Belgio).



Giffoni Film Festival: Generator +18 Diversi i temi delle opere che compongono la rosa di film proposti ai Generator +18: in "Amal" di Jawad Rhalib (Belgio) un'insegnante di letteratura, idealista e appassionata in una

scuola suburbana di Bruxelles, diventa il bersaglio di una intensa ostilità da parte degli studenti, dei loro genitori e dei colleghi legati all'estremismo islamico, quando sceglie di aiutare una ragazza musulmana adolescente accusata di non seguire i dettami religiosi dopo il suo coming out sui social media. Nell'opera prima Summer Brother di Joren Molter (Paesi Bassi/Belgio) Brian e suo padre Maurice vivono in un parco di roulotte fatiscente. E ancora in "Werewolf" di Pau Calpe (Spagna) viene trattato il tema delicato dell'emarginazione e della diversità attraverso l`utilizzo di simbolismi che rinviano a credenze popolari sui licantropi. È un ritorno a Giffoni per il regista Hisham Zaman che presenta "A Happy Day" (Norvegia), un'opera che mescola sapientemente realismo magico, dark comedy e surrealismo.