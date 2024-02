"Sei nel l'anima" sarà un rimando alle sonorità più vicine al soul, allo stato d`anima, allo stile che da sempre caratterizza il suo modo di essere e di fare musica. Anticipato dal singolo "Silenzio", è il concept album con cui la rockeuse italiana per antonomasia ha scelto di condividere con il suo pubblico una nuova missione in musica: donare se stessa attraverso dodici tracce inedite che sprigionano il suo personalissimo essere nell'anima, partendo dalle radici soul e blues da cui tutto è nato.

Il nuovo brano "Silenzio"

Tassello inaugurale di quest’opera nuova, il brano "Silenzio" è una riflessione in musica, uno sguardo fisso ai propri sentimenti che, alla fine di una relazione, trovano rifugio soltanto nell’introspezione. L’ouverture al pianoforte dà il via a un’evoluzione ritmica che trova il suo culmine nell’energico ritornello. Nessuno ha colpe, si è soli in un dolore costante che si nutre di rimpianti: “Quello che non ho / Ora lo so / Sei tu il mio silenzio”.