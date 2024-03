Gianluca Grignani interrompe il concerto: "Costretto a finire qui perché non va un c…o"

Gianluca Grignani furioso: "Non va un c...o"

"Non è un periodo particolarmente fortunato per Gianluca Grignani, che qualche settimana fa era stato ricoverato in ospedale dopo un malore (l'artista aveva poi smentito la notizia, dichiarando di essere lì per un'altra persona). Il 22 marzo era invece nel novarese per inaugurare il suo tour "Residui di rock'n'roll", ma dopo circa un'ora di concerto qualcosa è andato storto. Il cantautore ha reso partecipe il pubblico con un duro sfogo, prendendosela con l'organizzazione e con la band che era con lui sul palco a suonare. "Allora io devo dire una cosa, è una cosa importante..." ha esordito. "Io devo capire perché tutto quello che doveva essere fatto non è stato fatto, è strano. Ci sono scritte queste stro***te sul gobbo, è strano ca**o. Non capisco. Sono basito, roba da farmi scendere dal palco. Sto cantando e non va un ca**o. La chitarra non funziona, quell'altro fa quello che gli pare a lui, il batterista - come ti chiami? - fa quello che vuole lui. Ma che ca**o volete? Devo capirlo. Ognuno fa quel c... che vuole e poi io mi ritrovo nei casini. Non sto scherzando, ma questa cosa la voglio capire. Io sono costretto a finire qua il concerto".