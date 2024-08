Gianluca Ginoble ha una nuova fidanzata? La risposta arriva dal suo stesso profilo social, dove il cantante de Il Volo ha postato uno scatto in cui è insieme ad una biondina, di cui non si vede il volto. La stessa con cui Novella 2000 lo aveva paparazzato pochi giorni fa. Non si conosce nessun altro dettaglio se non che il tenore, 29 anni, sta trascorrendo un periodo di vacanze a Santorini in Grecia, da cui posta un carosello di immagini con la didascalia: "A little break from the world", "Una piccola pausa dal mondo".