Da "Pizza Kebab”, pezzo storico di Ghali uscito nel 2017, nel pieno dell’ondata trap a "Sensazione Unica", album del 2022 che tra urban "alla Ghali" e rimandi sonori e linguistici ai Paesi arabo-africani, prometteva un percorso musicale futuro dell'artista all'insegna di quell'originalità stilosa che lo ha sempre contraddistinto e ancora ne fa un'icona della musica trap e urban.

E invece eccolo virare decisamente verso il passato, sia musicalmente sia dal punto di vista delle tematiche un po' cliché: droga, notti selvagge, vita di periferia... Quasi una battuta d'arresto, non un pentimento, forse più una pausa di riflessione dettata da dubbi e perplessità sul cammino intrapreso e, come racconta, anche su se stesso: “Allo specchio ho paura / Che ci sia dentro qualcuno" e poi “Sono confuso / Oppure sono cambiato”, canta in "Zuppa di succo di mucca", traccia in cui sembra ammettere una sorta di smarrimento personale.

Le collaborazioni

"Pizza Kebab Vol 1" è prodotto dagli allievi Kiid e Sadturs assieme al rapper di Rabat Draganov e al sound engineer di Los Angeles Night Feelings.

A fare compagnia a Ghali, in questo viaggio a ritroso nel tempo, sette prestigiosi collaborazioni, come Geolier, fenomeno tra i più clamorosi degli ultimi anni in Italia, il cui ultimo album è il più ascoltato del 2023, nel brano "Tanti soldi" che vanta una citazione iniziale della voce di Mina in “Mi sei scoppiato dentro il cuore”, Luchè, icona del rap nazionale la cui musica non ha confini, in "Sotto controllo", Tony Effe, Dylan e Side Baby, ovvero la Dark Polo Gang quasi al completo, in "Paura e delirio a Milano" , Simba La Rue in "Macchiavelli", Soolking, rapper e ballerino algerino, che gioca con i linguaggi della musica e con le lingue in "Buonasera" e e Digital Astro in "Celine" oltre alla supercatchy "Saafi Safi" con Draganov.