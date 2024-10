Ghali: "La cura contro le brutture del mondo? Bisogna splendere" e porta la bandiera della Palestina sul palco

"Questo tour cade in un momento particolarmente difficile della mia vita, dove c'è una pressione molto alta attorno a me per varie ragioni, per mia madre, per il fatto che mentre io sono qui sul palco a celebrare, nel mondo succedono cose bruttissime. Ma è proprio per questo, che assume ancora più significato", racconta Ghali prima del concerto: "In tempi bui bisogna splendere. Quelli come me, se non continuano a splendere, non riescono a trasmettere la loro voce. Per questo calpesto il mio senso di colpa per brillare e lo voglio fare per chi non può, mia madre, che vuole che continui, per i miei amici, i miei fan… ".

Nel toccante messaggio Instagram pubblicato in occasione dell'uscita del suo ultimo singolo "Niente panico" Ghali parla di cura… "La cura è splendere, autoalimentarsi", sottolinea il rapper ai giornalisti: "Il coraggio è contagioso e se io credo in me stesso e splendo riesco a trasmettere qualcosa. Perché quando si è consapevoli del mondo in cui si vive ci sono solo due strade, una è affogare e l'altra è surfare".