A George Lucas la Palma d'Oro d'onore alla prossima edizione di Cannes:

"Il Festival di Cannes ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore", ha dichiarato Lucas in un comunicato. "Sono rimasto sorpreso ed euforico quando il mio primo film, 'THX-1138', e' stato selezionato per essere proiettato in un nuovo programma per registi esordienti chiamato 'Quinzaine des Réalisateur'. Da allora, sono tornato al Festival in molte occasioni in vari ruoli come sceneggiatore, regista e produttore", ha aggiunto il regista.

Le motivazioni degli organizzatori del Festival di Cannes

"Alla sola menzione del suo nome si illumina un'intera sezione della Settima Arte e si sentono alcune indimenticabili note musicali (di John Williams)", sottolineano gli organizzatori del Festival. "Inseparabile dalle saghe di 'Star Wars' e 'Indiana Jones', George Lucas ha regalato per sempre a film di successo una storia illustre e al pubblico di tutto il mondo un piacere senza eguali". "Fin dal suo primo lungometraggio - si legge nella nota del Festival - George Lucas ha messo in scena i temi che gli sono cari: la fantascienza per denunciare una società di sorveglianza, l'uso dell'amore per combattere il destino e il conformismo e il ribaltamento dei valori morali per sfidare il ruolo del bene e del male". "Nell'arco di 40 anni", continuano gli organizzatori, il regista "ha costruito un impero hollywoodiano attraverso i nove episodi della saga di Star Wars, quattro dei quali ha diretto lui stesso. Con la sua società Lucasfilm e le sue numerose filiali, acquisite da The Walt Disney Company nel 2012, George Lucas ha toccato tutto" ed è diventato uno degli uomini di spettacolo più ricchi al mondo, insieme al suo amico Spielberg, come testimoniato annualmente da Forbes". La sua instancabile passione per la tecnologia lo ha reso uno dei pionieri del settore degli effetti visivi: ha fondato la Industrial Light & Magic e ha contribuito a sviluppare molte nuove tecnologie visive, inclusa la telecamera assistita da computer". E per restare nel campo delle innovazioni, il suo prossimo progetto è il museo che aprirà a Los Angeles nel 2025, che sarà un centro dedicato all'arte di raccontare storie, come ha detto lo stesso regista nella cerimonia di inizio lavori



"Il Festival di Cannes - conclude la nota - e' lieto di rendere omaggio a una delle più grandi figure del cinema contemporaneo, un uomo dalla carriera straordinaria, che unisce grande spettacolo e innovazione, mitologia e modernità, cinefilia e tecnologia".