Il ricordo a Sanremo 2024 Poche ore dopo il funerale di Daniele Caprio, Geolier ha portato sul palco dell'Ariston "I p'me, tu p' te", vincendo la seconda serata nella classifica provvisoria. Subtio dopo l'esibizione, il rapper ha ricordato l'amico salutandolo: "A Daniele!". Geolier aveva infatti un rapporto speciale con Daniele e lo ha dimostrato in più occasioni come quando andava a trovarlo in ospedale: dalla fine del 2023 il sarcoma che lo tormentava da cinque anni si era aggravato e proprio quando Daniele venne trasferito nel reparto per le cure palliative dell'ospedale Santobono-Pausilipon, Geolier andò a trovarlo, come ha fatto prima di andare a Sanremo da dove è tornato quando però era già morto. In quell'occasione Daniele l'aveva incitato: "Sono sicuro che vincerai - gli aveva detto - e se non ci sarò più io comunque ti starò accanto su quel palco".

Il rapporto speciale tra Geolier e Daniele "Io e Daniele ci sentivamo tutti i giorni e quello che ho fatto nella prima serata del Festival è stato per lui così come quello che farò", ha raccontato Geolier al "Corriere della Sera". "Prima di partire non ho salutato nemmeno mia madre. Sono corso all’ospedale solo per salutare lui. Mi ha detto simpaticamente: 'Mi raccomando, sfunn tutt cos'. Provo un dolore immenso da quando ho saputo della sua morte. Quando ero con lui in ospedale, chiudeva la porta, parlava con me, si sfogava, diceva: 'Non ce la faccio più, ho diciassette anni ma ne sento settanta'. Sorrideva, nonostante tutto il dolore che provava. Daniele mi ha insegnato tantissimo, mi ha cambiato".

Il sostegno del mondo dello spettacolo Non solo Geolier. Molti personaggi dello spettacolo e dello sport, come Rocco Hunt, Stefano De Martino, gli avevano offerto il loro sostegno e la loro amicizia.



