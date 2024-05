Geolier torna con un omaggio a "El Pibe de Oro"

Il tour di Geolier

Dal nuovo singolo "El Pibe de Oro" allo Stadio Diego Armando Maradona il passo è breve. Geolier attende i fan per una festa lunga 3 giorni a Napoli e per Napoli. Il tour, prodotto da Magellano Concerti, lo vedrà esordire live il 15 giugno allo Stadio di Messina, per poi approdare il 21, 22 e 23 giugno allo Stadio di Napoli e continuare fino al 16 agosto al Red Valley, passando dal Rock In Roma (28 giugno), Nosound Fest a Servigliano (29 giugno), Lucca Summer Festival (5 luglio), Fiera Milano Live (6 luglio) Sonic Park a Stupinigi TO (12 luglio) e Oversound Music Festival a Gallipoli (12 agosto).