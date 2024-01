Il giovane rapper salirà sul palcoscenico di Sanremo con “I p' me, tu p' te", brano interamente cantato in napoletano

Geolier fa gol allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con ben 3 date sold out a giugno: "Sarà una grande festa della città...", dice il giovane rapper, 24 anni a marzo, all'anagrafe Emanuele Palumbo, presentando il suo secondo gol, ovvero il brano, tutto in napoletano, con cui salirà sul palcoscenico del Festival di Sanremo " I p' me, tu p' te ".

Perché si chiama Geolier? Nato a Secondigliano, Geolier ha un legame indissolubile con la propria terra a partire dalla scelta del nome d'arte. Gli abitanti di Secondigliano infatti si chiamano "secondini" e Geolier in francese significa proprio "secondino". Una scelta che sottolinea la volontà del rapper di ricordare sempre le proprie origini.

Geolier a Sanremo Lo farà anche sul palcoscenico dell'Ariston, cantando in napoletano: "Una canzone cantata in napoletano è già una vittoria per me", dice. "Quello che volevo fare l'ho fatto, volevo andare sul palco di Sanremo in napoletano e con me su quel palco ci sarà tutta Napoli". E aggiunge: "Il mio sogno è vedere artisti come Guè o Marracash a Sanremo. È bello portare il rap là, almeno tutti i rapper dopo si sentiranno in diritto di portare la loro musica sul palco dell'Ariston".

"I p' me, tu p' te" brano è una canzone up tempo, con cassa dritta, che parla d'amore ma soprattutto del rispetto reciproco. Racconta di una coppia che si ama troppo ma, allo stesso tempo, capisce che è arrivato il momento di riprendersi ognuno i propri spazi e pensare un po’ anche a se stessi. Amare vuol dire anche accettare la fine di una storia, nel rispetto dell’altro partner.

Matteo (Baglyo) Baglioni

Un rapper che sembra un alieno Con Geolier non si può che sorridere... di compiacimento. E' un unicum nel mondo del rap, una sorta di alieno. In lui non c'è spocchia o artificiosità, tipici di chi "si è fatto da solo" ed è arrivato al successo, bensì l'autenticità e l'umiltà, di chi sa esattamente da dove viene e non se lo vuole dimenticare. Nemmeno adesso che la fama lo ha baciato in fronte. "Una Ferrari, orologi costosi? Ma mi ci vedete per le vie di Secondigliano in Ferrari?", scherza, ribadendo il suo amore incondizionato per la città in cui è nato e cresciuto e verso la quale sente di avere una grossa responsabilità.

Raccontando di sè usa poco la prima persona e tanto il "noi": "Perché io non sono solo, dietro di me ci sono tante persone, tante famiglie (...)". Di cui lui è la voce, quella di una città che aveva bisogno di essere rappresentata. Ed è esattamente ciò che Geolier fa.

Napoli nel cuore Ciò che gli sta a cuore di più è che Napoli svetti, spicchi, funzioni. E per ottenere questo vorrebbe accanto a sè altre persone come lui. Che nel rap, fatto di gare a chi "ce l'ha più duro e più lungo", non è proprio scontato. "Napoli mi dà ispirazione tutti giorni e non mi importa di essere il numero uno. Io vorrei ci fossero dieci numeri uno a Napoli, quello spaccherebbe. Vorrei creare tanti Geolier".

Creare un futuro per la scena napoletana, questo sembra stargli molto a cuore. "Ho iniziato con uno scopo ben preciso", racconta: "Vivere di musica, uscire dalla strada, e di strada ne ho vista tanta. La musica è stata la mia bolla, il mio obiettivo era creare un futuro migliore per molte persone della strada di Napoli (...) Mi sento un giornalista, scendo e racconto quello che vedo in strada".

Il tour e i live al Maradona E la gente lo ha capito. Due i tour che l’hanno visto esibirsi nel 2023 per tutto lo stivale, con ben 4 date sold out al PalaPartenope e adesso lo Stadio Diego Armando Maradona. "4 palazzetti riempiono la bocca, solo a dirlo, ma tre stadi Maradona non riesco nemmeno a dirlo".

Geolier ha già annunciato i live per l’estate del 2024 e in particolare i tre speciali e imperdibili concerti nella sua Napoli, nel luogo di culto per eccellenza dei tifosi della squadra dell’anno. Venerdì 21, sabato 22 (data che ha registrato il tutto esaurito in meno di due giorni) e domenica 23 giugno 2024 (anch’essa sold out) l’artista sarà il primo in assoluto a esibirsi live con 3 date allo Stadio Diego Armando Maradona.

"Voglio incentrare i live nello stadio sulla festa di Napoli, ci sarà un pre party un after party, insomma tre date, ma la festa durerà un mese", scherza Giolier che sottolinea: "A Napoli mi trattano come uno di famiglia. Troisi diceva che i napoletani si sentono proprietari dei loro rappresentanti nel mondo. Io mi sento che mi hanno creato loro, i napoletani".



Napoli al centro, quindi (e anche in tasca, perché sul palco a Sanremo con se' porterà una cartolina della sua città). Nella musica, come in tv e al cinema, ormai da tempo (innegabile il successo di "Mare Fuori" o di "Gomorra"). Una vera e propria rinascita per la città partenopea. "E in effetti, in questo periodo storico era quasi d'obbligo portare Napoli sul palco. Sono io, ma poteva essere anche un altro", afferma Geolier: "È il risultato che ciò che è stato seminato in passato, ora si può raccogliere (...).

I suoi modelli? "C'è Pino Daniele, che è stato essenziale e per me è stato un maestro di sentimento e i Co'Sang, Massimo Troisi con la sua schiettezza e Gigi D'Alessio con la sua melodia e di cui sono il figlioccio nella vita reale. Mi ha detto 'dopo Sanremo è tutto in discesa, puoi fare anche il Madison Square Garden".

Geolier tra gli ospiti di Lucca summer e le date dei concerti L'ennesimo traguardo del rapper partenopeo è il Lucca summer di cui sarà ospite. Il concerto si terra' il 5 luglio in piazza Napoleone.



Queste le date dei live estivi



15 giugno - Messina Stadio Franco Scoglio

21 giugno Napoli Stadio Diego Armando Maradona, nuova data

22 giugno - Napoli - Stadio Diego Armando Maradona - SOLD OUT

23 giugno - Napoli - Stadio Diego Armando Maradona - SOLD OUT

28 giugno - Roma Rock in Roma - Ippodromo Capannelle

29 giugno - Servigliano (FM) Nosound Fest - Nuova data

5 luglio - Lucca Summer Festival nuova data

6 luglio - Milano Fiera MIlano Live Rho

12 luglio - Stupinigi (To) SOnic Park nuova data

12 agosto - Gallipoli (Le) Oversound Music Festiva Parco Gondar nuova data

16 agosto - Olbia (SS) Red Vallery nuova data