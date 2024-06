Geolier, esce l'album "Dio lo sa": "Fatene buon uso"

Questa volta Geolier ha fatto le cose in grande anche a livello di produzioni: accanto ai fedelissimi Dat Boi Dee e Poison Beatz - il cui tocco è presente in ogni traccia per uniformare e mantenere il sound caratteristico dell’artista - ha coinvolto anche alcuni tra i producer più importanti e in hype della scena insieme a firme internazionali e giovani producer che si stanno facendo strada in Italia e all’estero.