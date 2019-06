Gemitaiz e MadMan entrano nella storia con "Veleno 7"

Obiettivo raggiunto ampiamente al Festival di Treviso, dove i due rapper sono stati acclamati da una vera e propria folla osannante. Con "Veleno 7" Gemitaiz e MadMan aggiungono un nuovo capitolo alla saga partita nel 2009 e che nel 2016 ha dato vita a “Veleno 6“, brano che dalla sua uscita su Spotify non ha mai lasciato la classifica Top200 Italia, conquistando anche una certificazione doppio platino. "Tutti i "Veleno" sono nati spontaneamente e anche questo settimo capitolo, i fan lo chiedevano da tempo e così l'abbiamo fatto, un regalo per i fan e anche per noi...", dicono a Tgcom24.

Il brano, che i due rapper hanno cantato per la prima volta in assoluto live durante il Core Festival, ha conquistato il pubblico con le sue rime taglienti ed extrabeat da manuale. Non un tormentone estivo bensì una canzone tecnica, rap duro e crudo, quello che i due artisti fanno da oltre 10 anni e che ha permesso loro di conquistare anche due nuove certificazioni oro per “Hollywood” (MadMan ft. Gemitaiz, in “Back Home”) e “Holy Grail” (Gemitaiz ft. MadMan, in “Davide”). "Emozionare, commuovere, provocare qualcosa, questa la missione della nostra musica", dicono: "Questa è la missione dell'arte". Il 26 luglio sarà possibile ascoltare live tutti i grandi successi di Gemitaiz & MadMan al Lucca Summer Festival, unica data speciale durante la quale i due rapper saranno co-protagonisti sul palco per tutta la durata dello show.