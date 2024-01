Il cantautore romano è in gara a Sanremo 2024 per la prima volta con il brano "Tutto qui"

Lo fa con determinazione, forse per scongiurare la paura che traspare dietro i suoi immancabili occhiali neri. L'obiettivo è confermare i tanti traguardi già raggiunti in sette anni di carriera, con uno stadio Olimpico all'attivo la scorsa estate, e andare "a caccia di gente nuova, che voglia ascoltarmi e che magari verrà ai miei prossimi concerti".

Tgcom24

La prima volta a Sanremo "Volevo andare a Sanremo - spiega - Per fare un'esperienza di vita più che artistica. Stava diventando tutto un po' ripetitivo: fase creativa e fase performativa, disco e tour. Cerco i miei cinque minuti di batticuore. Ma so che una volta sceso dal palco saranno già passati". Su Sanremo ha le idee chiare: "Voglio arrivare terzo. Sì, terzo. Come Rino Gaetano e già sarebbe sufficiente. Poi vincere no, troppo impegnativo con tutto quello che viene dopo, Eurovision compreso, secondo ci rimani male. Terzo, invece, sei contento".

Di cosa parla la canzone "Tutto qui" "E' una canzone che mi rispecchia - spiega il cantautore - scritta come faccio sempre sul momento, non a tavolino. Anche se, probabilmente, un brano scritto a tavolino sarebbe migliore della media delle canzoni che sento in giro. C'è poca poesia e verità. È tutto prevedibile. In Tutto qui la nostalgia è un compagno di viaggio ineluttabile. Per altri luoghi, altri tempi, in particolare riferiti alla persona che ti sta vicino e di cui vorresti sapere tutto".

Leggi Anche Sanremo 2024, ecco tutti i duetti della serata delle cover

Il momento di Gazzelle "E' un momento molto sereno della mia carriera in cui non ho niente da dimostrare - prosegue - Credo sia un vantaggio per me. Non so cosa sia la felicità, come si fa ad essere felici. A me non manca niente, ma felice felice.. boh. Ho affrontato i miei demoni, altri ce ne saranno. Potrei dire che siamo felici con il senno di poi, a posteriori. La felicità è una mezza illusione per spendere soldi con l'idea che si possa comprare".

I successi di Gazzelle Le sue canzoni contano oltre un miliardo di stream, 24 dischi d'oro e 22 dischi di platino. Con i suoi quattro album Superbattito (2017), Punk (2018), Ok (2020) e Dentro (2023), l'amore degli ascoltatori e l'affetto trasversale dei suoi fan. Ha collaborato, tra gli altri, con Marco Mengoni, thasup, Noyz Narcos e Fulminacci, con cui si esibirà venerdi' 9 nella serata dei duetti con "Notte prima degli esami".