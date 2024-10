Funerali di Adamo Dionisi, ecco chi c'era all'addio dell'attore

Si sono svolti a Roma i funerali di Adamo Dionisi, l'attore morto a 59 anni dopo una malattia, famoso per aver interpretata il boss di "Suburra". Nella basilica di Santa Maria in Trastevere si sono date appuntamento centinaia di persone. Fra loro Sergio e Pietro Castellitto, Valerio Mastandrea e Alessandro Borghi. Ex capotifoso degli Irriducibili della Lazio, ha ricevuto l'omaggio della tifoseria.