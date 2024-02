La villa

Mary Austin è stata l’unica donna mai amata dall’artista. Era insieme a Freddie Mercury quando lui decise di comprare Garden Lodge in un giorno d’estate del 1980. Si trova al numero 1 di Logan Place a Kensington, ed è una casa indipendente costruita dal 1908 per il pittore Cecil Rae e sua moglie Constance Halford che ci vissero fino al 1938. E' costruita in stile neo-georgiano ha un giardino giapponese, un pergolato in legno e un laghetto con le carpe. All'interno tra le altre stanze, si trova una sorta di spazio di riflessione, il gigantesco salotto che conteneva il pianoforte a coda Yamaha su cui nacque "Bohemian Rhapsody", e stanza riservata ai gatti di Mary Austin. Il cantante considerava Garden Lodge una via di fuga nonostante la vicinanza con il centro di Londra, circondata da muro di mattoni che la rendeva quasi un mondo a sé. "Questa casa è stata la scatola dei ricordi più gloriosa, perché contiene tanto amore e calore in ogni stanza" ha spiegato Austin, "È stata una gioia viverci e qui ho molti ricordi meravigliosi. Ora che è vuota, mi sento trasportata indietro alla prima volta che l'abbiamo vista".