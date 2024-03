Francesco Baccini, dai grandi successi degli anni 90 agli ultimi lavori

Gli anni 2000 e l'esperienza a "Musica Farm": Baccini si era innamorato di Dolcenera?

Con gli anni Duemila iniziano le difficoltà. Nel 2001 pubblica "Forza Francesco!", un disco per il quale entra in conflitto con la casa discografica che nel giro di pochi mesi mette fuori catalogo il lavoro. Si mette quindi alla prova con il teatro e anche con la televisione. Nel 2005 tenta la via del reality tv con il programma "Music Farm", che finisce però in maniera burrascosa: inizialmente lega molto con Dolcenera finendo per prendere una sbandata non ricambiata dalla cantante, il rapporto lo mette in forte crisi e alla fine, con i nervi a pezzi, viene escluso per una bestemmia pronunciata in diretta. In un'intervista di alcuni anni dopo avrebbe spiegato così l'accaduto: "In realtà ero io che stavo diventando matto, gli amici che mi vedevano in tv non mi riconoscevano più. Eravamo in cattività, tutto era alterato, anche i sentimenti".