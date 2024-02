Per la prima volta la cantante ha spiegato la natura dell'intervento chirurgico, di cui aveva taciuto i dettagli fin qui. “Ho avuto un problema al rene, da oggi in poi dirò 'un colpo di rene' invece di 'un colpo di reni' ha raccontato in tv, rivelando di aver subito l'asportazione di un rene: “Si può vivere anche senza".

Ospite da Alessandro Cattelan, Francesca Michielin ha svelato cosa è successo: “È una cosa un po’ pesante, i miei amici mi hanno detto ‘Francesca dopo aver scritto il cuore è un organo, il tuo prossimo libro si chiamerà il rene è un organo”. La cantante ha poi puntualizzato di aver scelto la leggerezza per affrontare la cosa: "Però io ci rido su di questa cosa e tutte le frasi tipo 'questa cosa costa un rene', dico 'no ragazzi, un rene, se no rimango al verde!'. Faccio tutte queste gag in modo da scherzarci su, perché poi succede, è la vita”.

Il problema fisico di cui soffriva da tempo Su Instagram la cantante 28enne aveva rivelato di soffrire di un “problema fisico” da un anno. "Ho cercato di conviverci, continuando a fare la mia vita, nonostante la presenza costante del dolore, ma l’ho fatto perché amo il mio lavoro e amo condividerlo con voi, e mi sono così scoperta molto più forte di quanto pensassi, proprio nel coabitare con la mia fragilità". E sui suoi social, aveva già parlato del suo rene, in un video di febbraio 2023: "Comunicazione di servizio. Mettiamola così, ho un rene un po’ ballerino, un po’ sfigato... a un certo punto ho iniziato a sentire che c’era qualcosa di strano e ho fatto delle visite di accertamento. Io cerco sempre di fare tutto e di più però mi sono dovuta fermare".

Il tour annullato Nell'estate 2023, la cantante dopo lo stop di un mese per l'intervento, aveva dovuto annunciare un'ulteriore pausa forzata dai concerti dal vivo, annullando gli ultimi concerti del suo tour. "Ci tenevo a raccontarvi con trasparenza cosa è successo in questo ultimo anno. Purtroppo mi è stato comunicato dai medici che a seguito dell’intervento che ho dovuto affrontare un mese fa, non mi sarà possibile tornare sul palco come pensavo. Sono quindi costretta ad annullare tutte le prossime date del tour. Sono molto dispiaciuta, grazie per la vostra comprensione", aveva spiegato sul suo profilo Instagram.