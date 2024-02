24 febbraio 2024 10:22

Virginio star al Premio Lo Nuestro di Miami, al via i concerti in Messico e Stati Uniti

Virginio ha brillato al Kaseya Center di Miami insieme alle più importanti stelle della musica latina mondiale da Maluma a Danny Ocean, passando per Carin Leon e Anitta. Il cantautore - forte del successo anche come autore del nuovo singolo di Laura Pausini "El primer paso en la luna/Il primo passo sulla luna" appena uscito in Usa, Latin America, Brasile e Portogallo - continua con grande riscontro il crossover nel mondo latino cantando in spagnolo e lavorando ad un nuovo album, dopo aver lanciato i singoli "Mañana" e "El Dia con la Noche" (prodotto dal pluri premiato vincitore di Grammy Julio Reyes Copello) presentati anche nella storica Piazza di Zócalo a Città del Messico davanti a più di 150 mila persone. Già nel mese di marzo il cantautore sarà impegnato in un importante serie di concerti in Messico e negli Stati Uniti d’America.