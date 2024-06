Bomba d'acqua a San Siro durante il concerto di Vasco Rossi

Fuori programma bagnato per Vasco Rossi. Durante il terzo dei sette concerti in programma a San Siro, sullo stadio milanese si è abbattuta una vera e propria bomba d'acqua. Il concerto è andato ovviamente avanti anche se Vasco e tutti i suoi musicisti si sono dovuti riparare sotto delle specie di gazebo aperti per l'occasione sul palco.