"The Alessandro Award", Maria Grazia Cucinotta premia il papà di Beyoncè

Mathew Knowles, papà e produttore della figlia Beyoncè, ha ricevuto il prestigioso premio alla carriera "The Alessandro Award" (riconoscimento che celebra le eccellenze internazionali) direttamente dalle mani di Maria Grazia Cucinotta, madrina della serata. Nella splendida cornice del "Vesta Mare" di Marina di Pietrasanta, la kermesse è stata organizzata da Alessandro Nomellini - imprenditore italiano, filantropo - in collaborazione con il Cenacolo di Arturo Artom. "Sono fiero di aver organizzato questa serata perché è stata un'occasione unica per scoprire, direttamente dalla voce di Knowles, il percorso che ha portato sua figlia Beyoncè a diventare una delle icone più influenti e amate del panorama musicale mondiale", ha dichiarato Alessandro Nomellini. Durante la serata al Vesta Mare di Pietrasanta è stato anche consegnato il premio “The Alessandro Award” a Veronica Berti Bocelli, per la dedizione e la costanza con cui l’Andrea Bocelli Foundation persegue, da oltre tredici anni, l’attività di empowerment di persone e comunità. Non solo. Nomellini ha annunciato la nascita in Italia di una "Alta Accademy", career school per insegnare le vocazioni degli artisti nei vari settori, come tv, media, arte, musica, cinema: "Ho pensato, quindi, di creare un’accademia formativa che prepari non solo a livello teorico, ma che proponga anche il tirocinio con oltre 200 aziende. Con Knowles abbiamo discusso a lungo su questo progetto; lui sarà l’ospite speciale, come è nella sua consuetudine di guest speaker nelle università di Londra e Stati Uniti e gli studenti potranno anche avvicinarsi a Beyoncè che sarà presente una o due volte".