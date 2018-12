Sharon Stone vacanze romane con l amico-fidanzato e lacrime per il premio ricevuto dalla Croce Rossa Italiana

Si commuove, piange e ringrazia: “È un grandissimo onore per me. Sono al vostro servizio. La Croce Rossa è un simbolo di dignità”. Nella giornata conclusiva di “Jump 2018: il futuro è ora!”, evento formativo organizzato dalla CRI, all'Eur di Roma, Sharon Stone ha ricevuto la Medaglia d'Oro al Merito della Croce Rossa Italiana per "l'importante impegno nell’azione umanitaria promossa e condotta in Italia e nel suo Paese di appartenenza”. L'attrice, che ha anche indossato la maglia della CRI donatale dai volontari, ha sottolineato l'importanza di affrontare la crisi dei migranti: "Non votate chi chiude le frontiere ai migranti”, ha detto. Durante il soggiorno romano la bionda attrice 60enne è stata accompagnata sempre dal suo amico italiano Enzo Cursio, 50 anni, giornalista, dirigente della Fao e attivista con il quale condivide la lotta per i diritti umani e per i rifugiati e di cui appoggia caldamente la candidatura al Nobel per la pace di Oslo. In molti lo considerano il suo nuovo fidanzato, Sharon non fa nulla per smentire le voci e passeggia a braccetto con lui per le vie dello shopping romano.