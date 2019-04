Sfera Ebbasta, sold out al Forum di Assago: con lui anche Mahmood, Fibra e molti altri

Esordio col botto per Sfera Ebbasta al Forum di Assago (Milano) dopo le polemiche post Corinaldo. Concerto sold out per il trap boy di Cinisello, che si è esibito per oltre due ore con 40 pezzi e tanti ospiti. Da Luchè, con il quale ha cantanto Stamm Fort, a Rkomi, che ha duettato con il rapper il Mon Cheri, Drefgold, che ha cantato con lui Sciroppo. E poi Guè Pequeno e Elettra Lamborghini, Charlie Charles, Fabri Fibra e Mahmood, che hanno presentato al pubblico la nuova canzone, Calipso, Izi e Tedua.