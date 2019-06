Selena Gomez va quasi... fuori di seno sul red carpet di "The Dead Don’t Die"

Décolleté a balconcino super esplosivo e tante piume per una rinata Selena Gomez alla premiere del film "The Dead Do not Die', scritto e diretto da Jim Jarmusch e di cui l'attrice e cantante, 26 anni è protagonista, a New York. Ancora più bella e seducente di quando ha calcato il red carpet di Cannes, dove la pellicola è stata presentata, Selena sembra davvero in gran forma. Per lei è tempo di svoltare pagina: in tutti i sensi. Dopo i mesi di sofferenza legati al trapianto di rene subito e la fine della sua love story con Justin Bieber la star ha deciso di cancellare ogni traccia del suo ex dai suoi profili social. Per lei comincia proprio una nuova vita.