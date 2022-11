22 novembre 2022 16:16

Raoul Bova e Serena Autieri presentano il nuovo film "The Christmas Show"

Successo per l'anteprima del nuovo film di Natale "The Christmas Show" con Raoul Bova, Serena Autieri, Francesco Pandolfino, Tullio Solenghi e Ornella Muti tra gli altri. All'Odeon Space di Milano non potevano mancare i protagonisti Raoul Bova e Serena Autieri, i produttori cinematografici Pier Paolo Piastra e Monica Pedrazzini, il regista Alberto Ferrari, il cantante Blind e tanti altri. Numerosi i vip che sono intervenuti per assistere alla proiezione della pellicola: da Alex Belli e Delia Duran al campione di MotoGP Marco Melandri; dalla conduttrice televisiva Antonella Clerici, Amedeo Goria e Vera Miales; Paolino Ruffini e Alessandro Besentini, la scrittrice Melanie Francesca. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, la giornalista sportiva Claudia Peroni, Giacomo Urtis, Biagio D’Anelli, Aristide Malnati, Gilberto Savini, Gianluca Mech, l’inviata di Striscia la Notizia Rajae Bezzaz, ex miss Italia Nadia Bengala, il coreografo delle Iene Valeriano Longoni, Mitch di radio 105, Rosy Dilettuso e Elisa Scheffler...