Paolo Camilli porta nella sua zona di sconforto a suon di risate

“Sconfort Zone - Il paradiso delle irrelazioni” è un one man show comico che parla di relazioni: in amore, in famiglia, in ufficio, con gli sconosciuti, con noi stessi! È un viaggio che ci porta lontano dalla nostra zona di comfort che, spesso, invece di proteggerci nasconde al mondo la nostra parte più autentica. Con l’aiuto di un’Intelligenza Artificiale Emotiva, che solo chi vedrà lo spettacolo avrà modo di conoscere, attraverseremo tante dimensioni e incontreremo tanti personaggi esperti “a modo loro” di relazioni: da Carrie di Sex&The City, a Ilary Blasi, passando per Scupido un antieroe contemporaneo che invece di unire, separa dalle relazioni tossiche, Lilith: la Britney Spears della Bibbia…e molti altri… alcuni conosciuti altri inediti.