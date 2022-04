07 aprile 2022 15:10

Nell'ultimo videoclip di Vasco Rossi compare anche "Tg Kom"

TgCom o TgKom? C'è un finto telegiornale nel videoclip del nuovo singolo di Vasco Rossi. "La pioggia alla domenica" è il primo brano in featuring della carriera di Vasco, nato dalla collaborazione con Marracash. Lo scopo è fare del bene: tutti gli introiti saranno devoluti a Save the Children per finanziare progetti a sostegno dei bambini ucraini. Diversi lettori ci hanno segnalato un sottopancia particolare, che sembra rimandare a Tgcom24. In realtà non si riferisce alla nostra testata.