Molestie, a Eliza Dushku un risarcimento dalla Cbs di 9,5 milioni di dollari

Un risarcimento da capogiro, 9,5 milioni di dollari, per la protagonista della serie tv "Bull", Eliza Dushk, dopo aver denunciato di essere stata molestata verbalmente dalla star principale, Michael Weatherly. I fatti risalgono al 2017: l'attore, di fronte a membri del team di produzione, si sarebbe lasciato andare a numerosi commenti inappropriati o scherzi, facendo riferimento alla forma fisica Eliza Dushku o a riferimenti di natura sessuale, secondo un'indagine interna di cui parla il New York Times. Weatherly ha ammesso di aver raccontato la maggior parte di queste barzellette, ma ha assicurato che non erano mai state avances sessuali. La Dushku aveva espresso il proprio disagio alla produzione, e in seguito era stata rimossa dalla sceneggiatura. Dopo aver preso in considerazione un'azione legale contro la Cbs, l'attrice, 37enne, ha deciso di patteggiare e accettare il risarcimento. In un comunicato, la rete Cbs si è impegnata a migliorare le condizioni di lavoro anche alla luce degli scandali degli ultimi mesi. A settembre a saltare era stata la poltrona del presidente del network Les Moonves a causa di diverse accuse di molestie e aggressioni sessuali.