Miley Cyrus adora gli animali, basta guardare i suoi profili social per capirlo. Ma nonostante questo, la ex Hannah Montana ha avuto una brutta avventura con il suo gatto. Sui social ha pubblicato 3 immagini dove mostra viso, testa e braccio pieni di graffi e ferite. Gli scatti sono accompagnati da commenti non proprio carini nei confronti del felino.