Medimex, a Taranto in mostra la rivoluzione del rock con Woodstock e Jimi Hendrix

L’immagine di Jimi Hendrix che al Festival di Woodstock distorce l’inno statunitense con la Fender Stratocaster, ha fatto epoca. E con “Woodstock & Hendrix: THE REVOLUTION. Fotografie di Baron Wolman e Donald Silverstein”, il Medimex, International Festival & Music Conference, promosso a Taranto da Puglia Sounds, celebra in esclusiva con ONO Arte il cinquantennale del festival americano e il musicista simbolo di una stagione straordinaria. La mostra, che con 62 scatti - prevalentemente inediti per l’Italia - racconta uno dei momenti centrali della cultura popolare del secondo Novecento, sarà aperta al pubblico a ingresso gratuito dal 6 al 28 giugno e sarà dislocata tra l’ex chiesetta dell’Università, in via Duomo, nella città vecchia, dove saranno esposte le foto di Wolman su Woodstock e una parte degli scatti di Silverstein su Hendrix, e il museo MArTa, dove si potranno ammirare altre foto di Silverstein riguardanti il grande chitarrista americano. L’apertura della mostra sarà caratterizzata, il 6 giugno, alle ore 18, nella ex chiesetta dell’Università, da un “Incontro d’autore” durante il quale Ernesto Assante introdurrà e intervisterà Baron Wolman, l’allora capo fotografo della rivista "Rolling Stone" che con la sua macchina fotografica immortalò per tre giorni i momenti di quello straordinario raduno nella piccola città rurale dello Stato di New York, dove confluirono oltre 500mila persone provenienti da ogni parte del mondo.