A Malta "Una notte con le stelle": ci sono Al Bano, Ricchi e Poveri, Riccardo Fogli e Matia Bazar

In programma sabato 28 settembre a Malta "Una Notte con le Stelle", la prima edizione del concerto evento dedicato alla musica italiana. Artisti italiani dal respiro cosmopolita in questo primo appuntamento, nella piazza monumentale The Granaries nella città di Floriana all’ingresso della capitale La Valletta. Uno spazio che ospita esclusivamente grandi festival e concerti internazionali. "Una Notte con le Stelle" unisce per la prima volta su uno stesso grande palco, alcuni degli artisti più iconici e amati della musica italiana nel mondo, con la finalità di premiare la loro lunga e spettacolare carriera consegnando per l’occasione il primo UNCLS Malta Music Award.