Madonna si fa riccia e corvina aspettando... la luna rossa

"Pronta per la Super Blood Wolf Moon!", Madonna cambia look in onore della Super Luna. La cantante, 60 anni, ha postato alcuni scatti in cui mostra una chioma riccia e corvina e poi una foto dell'enorme luna rossa che si è potuta vedere tra domenica e lunedì. A breve la camaleontica popstar dovrebbe svelare anche qualche dettaglio in più sul nuovo album il cui titolo dovrebbe essere “Magic” e forse la sua trasformazione potrebbe avere a che fare proprio con il nuovo progetto musicale.