Madonna torna in Italia per il suo compleanno

Madonna è tornata in Italia per festeggiare il suo 66esimo compleanno. Prima ha trascorso alcuni giorni a Portofino ospite degli amici Dolce e Gabbana che le hanno lasciato a disposizione la prestigiosa Villa Olivetta. Poi si è trasferita in Campania e ha visitato l'area archeologica di Pompei, dove ha incontrato un gruppo di adolescenti e bambini che partecipano al progetto "Sogno di Volare", promosso dal Parco archeologico con l'obiettivo di coinvolgere la comunità locale nella vita culturale del sito Unesco.