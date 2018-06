Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, la prima foto sul set del prossimo film di Quentin Tarantino

Leonardo DiCaprio e Brad Pitt fianco a fianco sul set di "Once Upon a Time in Hollywood", il nuovo, attesissimo, film diretto da Quentin Tarantino, che uscirà nelle sale americane il 9 agosto 2019. Sul profilo Instagram del premio Oscar per "Revenant - Redivivo", ecco il primo scatto delle due star, che mai prima d'ora avevano recitato insieme. "La pellicola racconterà una storia che si svolge a Los Angeles nel 1969, nel pieno del movimento hippy a Hollywood. I due personaggi principali sono Rick Dalton (DiCaprio), ex star di una serie tv western, e la sua controfigura di lunga data Cliff Booth (Pitt). Entrambi stanno facendo fatica a sfondare in una Hollywood che non riconoscono più. Ma Rick ha una vicina di casa molto famosa... Sharon Tate". Così aveva detto Tarantino, raccontando la trama della sua nona fatica cinematografica. Anche il resto del cast sarà stellare da Margot Robbie a Burt Reynolds, da Al Pacino e Dakota Fanning.