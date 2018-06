clicca per guardare tutte le foto della gallery

Vestito di pizzo rosso fuoco, calze a rete e stivali di pelle per la pop star americana, Lady Gaga, che sfoggia i suoi look stravaganti con la solita disinvoltura mettendo in mostra più che può le splendide curve. E questa volta oltre all'outfit trasgressivo la diva osa con stivaletti di un'altezza stratosferica degni di una star alla quale tutto è concesso.