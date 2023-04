13 aprile 2023 15:38

Kamrad con "Feel Alive" vola sulle ali dell'entusiasmo

Dopo il successo di "I Believe", diventata popolare in Italia anche grazie al duetto con Aka7even, Kamrad torna con "Feel Alive". Il 14 aprile il cantautore tedesco pubblica il nuovo singolo, un brano contagioso, allegro, ottimista e, soprattutto, ballabile. Il contenuto della canzone stabilisce un messaggio vicino al cuore del cantautore: l'improvviso risveglio della fiducia, del divertimento ritrovato. Parla del momento esatto in cui un peso ti viene tolto dalle spalle, quando senti di nuovo il vento sotto le ali e il mondo viene restituito al suo legittimo proprietario: te stesso.