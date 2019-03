Jennifer Lopez: "Vuoi sposarmi?" La proposta documentata sui social

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Mentre si rincorrono i rumor su un presunto tradimento (in corso, ndr) di Alex Rodriguez, ex giocatore di football e futuro marito di Jennifer Lopez, con la moglie di un suo ex compagno di squadra Jose Canseco, la bella JLo posta sui social la romantica sequenza fotografica della proposta di matrimonio che il suo Alex le ha fatto alle Bahamas. Roba da film!!! Pochi giorni fa l'attrice e cantante aveva condiviso anche lo scatto dell'anello di fidanzamento da 4,5 milioni di dollari.