J-Ax lancia il nuovo video "Timberland Pro": guarda il backstage

E' uscito "Timberland Pro", il nuovo video di J-Ax. Ambientato in una serie di set cinematografici milanesi, è scritto da J-Ax e adattato da Giacomo Triglia che ne firma anche la regia. Quasi 4 minuti girati in un unico piano sequenza in cui Ax si muove in un set tra scena e backstage. Un viaggio attraverso il tempo tra il suo presente e il suo passato, tra quello che era e quello che è dove coesistono sia chi gli è sempre stato vicino (come i suoi fan o la sua band) sia i suoi detrattori. L'artista provocatoriamente ironizza sul jet set "ho trollato jet set e trend setter... la società ci impone i suoi canoni di bellezza, ho la resilienza di chi ha imparato a farne senza". In un susseguirsi di riferimenti e omaggi agli anni '90, periodo in cui l'urban culture è uscita dai confini degli Stati Uniti. Il video ripercorre molte tappe della carriera di Ax e parallelamente mostra con molti riferimenti pop culturali alla società e ai suoi stereotipi con ironia e spirito provocatorio.