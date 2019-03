Home Venice Festival, annunciati nuovi nomi: Pusha T, Mura Masa e Vaccines

Home Venice Festival entra nel vivo. Dopo nove anni a Treviso, il modello internazionale festivaliero, di cui Tgcom24 è media partner, celebra il decennale al Parco Sangiuliano di Mestre (Venezia) dal 12 al 14 luglio. I nuovi nomi annunciati sono quelli di Pusha T, Mura Masa e The Vaccines. Si vanno ad aggiungere a quelli già svelati qualche settimana fa di Paul Kalkbrenner, LP, Editors e Young Thug. Ma non solo, si è registrata anche una impennata nella vendita dei biglietti on line, molte delle quali dall'estero, hanno già approffitato della scontistica per il primo periodo di vendita "early bird" che sarà valida fino al prossimo 12 marzo.



"Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà una grandissima edizione d'esordio per il nostro Home Venice - dicono gli organizzatori -. Stiamo lavorando per definire tutti i dettagli dell'area. Creeremo una nuova casa, vogliamo far vivere un sogno agli Homies che vorranno passare un weekend magico con noi a Venezia. Un fine settimana fatto di musica, arte e di cultura di livello internazionale nella città più bella del mondo, un'esperienza unica e indelebile".