Da George Clooney travestito da pilota a Harry Style che ha optato per diventare Elton John... e poi la cantante Halsey nei panni di un personaggio da fumetto e Jenna Dewan vestita da unicorno. Le celebrities vanno pazze per Halloween e Hollywood ha già organizzato i primi party vip: dal Casamigos al Just Jared Halloween Party, rcco come si sono travestite le star... Sai riconoscerle?