Enrico Brignano torna in tour nei palazzetti: quando l amore fa morire dal ridere

Enrico Brignano, l’artista tra i più amati del palcoscenico, è pronto a tornare in scena con il suo nuovo spettacolo "Innamorato Perso". Lo show toccherà le principali città italiane, a partire dalla data zero di Foligno (Pala Paternesi venerdì 21 dicembre). E poi tra le prime date confermate l’omaggio alla sua amata Roma dove festeggerà anche il Capodanno, con quattro date al Palazzo dello Sport dal 28 al 31 dicembre. E poi ancora Milano (Forum di Assago il 17 gennaio), Torino (Pala Alpitour il 23 gennaio), Firenze (Nelson Mandela Forum il 28 gennaio), Bologna- Casalecchio di Reno (Unipol Arena il 2 febbraio). Brignano racconta l'amore a 360 gradi: innamorato della sua bambina, dell'esistenza, del suo lavoro, della sua donna, del mondo, di tutto e di più. E oggi parlare d’amore in tempi di haters, di odio social, di polemiche, di baruffe politiche e di disastri ambientali, è davvero rivoluzionario. Enrico è un innamorato perso con la testa tra le nuvole, ma i piedi per terra; trascorre oltre due ore insieme al suo pubblico, con un corpo di ballo scatenato, al ritmo di musiche originali, circondato da scene fatte di schermi su cui luci e immagini prendono forma.