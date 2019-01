Cappotto rosa, scarpe e punta con tacchi alti e i lunghi capelli lisci e corvini. Per Demi Moore il tempo non sembra essere trascorso. A 56 anni l'attrice sfoggia un look molto "stiloso" e una forma perfetta alla prima mondiale del suo ultimo film, "Corporate Animals", durante il Sundance Festival in Utah. Tra gli attori, così svela l'ex moglie di Bruce Willis, anche Britney Spears, in un imperdibile cameo.