07 novembre 2022 11:07

Darin torna con il nuovo singolo "Satisfaction"

E' uscito "Satisfaction", il nuovo singolo della popstar svedese Darin e che anticipa l'Ep "My Purple Clouds", in uscita il 25 novembre. "E' venuta fuori in modo molto naturale mentre ero a Londra con il mio amico Luke Fitton. Aveva questo bit pazzesco ispirato a Prince, e sia io che l'altro autore Wayne Hector, abbiamo sentito immediatamente qualcosa ed è come se la canzone si fosse scritta da sola - spiega lui -. E' stato liberatorio buttarla giù, mi è sembrato giusto fin dall’inizio".