Daniel Craig in giacca, cravatta e ... sneaker: licenza di uccidere solo dalle caviglie in su

Daniel Craig ha sicuramente la licenza di uccidere... ma solo dalle caviglie in su. Ai piedi, l'iconico James Bond sfoggia invece sneaker sportive piene di simboli come un vero adolescente, che non fanno poprio pendant con l'abito da red carpet che indossa. Al Toronto International Film Festival, alla premiere di "Knives Out", il nuovo film in cui recita accanto a Ana de Armas, l'attore non è certamente passato inosservato. Nel film di Rian Johnson in uscita a novembre Craig interpreta il ruolo di un detective, a quanto pare direttamente ispirato alla mitica figura di Hercule Poirot.