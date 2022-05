24 maggio 2022 14:01

Da Giuliano Sangiorgi a Irama, tutta la musica in festa per Antonio Vandoni

Tutta la musica italiana si è data appuntamento sulla Terrazza Duomo 21 a Milano per il compleanno (60 + 1) dell'amatissimo Antonio Vandoni. Da Giuliano Sangiorgi a Irama e Arisa, e ancora Ermal Meta, Virginio, Bianca Atzei, Enrico Ruggeri, Nina Zilli, Ron, Fabio Rovazzi, Le Vibrazioni, Gianluca Grignani, i Pinguini Tattici Nucleari, Matteo Bocelli e tantissimi altri hanno voluto festeggiare Vandoni. Tantissimi anche i personaggi della tv, Barbara d'Urso in primis ma anche amici come don Antonio Mazzi. Dopo il tradizionale taglio della torta si è ballato fino a notte tarda...