27 marzo 2022 11:54

Chiara Ferragni pubblica un'immagine di quando lei e Fedez parteciparono alla notte degli Oscar: "Non vedo l'ora di nuovi ricordi insieme"

Un tuffo nel passato che porta speranza nel presente. Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram un'immagine di quando lei e Fedez parteciparono alla notte degli Oscar, scrivendo: "Buon Oscar a tutti (la cerimonia si terrà stanotte, ndr). Queste sono state le ultime due volte in cui io e il mio amore abbiamo partecipato: nel 2019 e nel 2020. Non vedo l'ora di nuovi ricordi insieme come questi". Fedez è ancora ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano: martedì si è sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere il tumore al pancreas.